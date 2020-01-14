أخبار مصر | تعرف على رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين

حددت نقابة المحامين، رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لعام 2020 والأوراق المطلوبة لتجديد كارنيه المحاماة.



وترصد "الخليج 365" رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المحامين، لمختلف الفئات:

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الابتدائي، مبلغ 350 جنيها.



يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول الاستئناف 400 جنيه.



يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للمحامى المقيد بالجدول النقض 500 جنيه.

أما بالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

أما اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم "برنت" تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء.

هذا، ويتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك، وأن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها.

