أخبار مصر | جبهة الإصلاح تستقر على مرشحها لمنصب النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة الإصلاح تستقر على مرشحها لمنصب النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، الاثنين، اجتماعًا موسعًا، ضم كل أعضاء الجبهة بكافة رموزها، لمناقشة الترتيبات لخوض انتخابات نقابة المحامين المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال شهر مارس المقبل.

وانتهى الاجتماع إلى الاستقرار على اسم الشخص الذي سترشحه الجبهة، إلا أنه تم التوافق بين الأعضاء بالإجمال على إرجاء إعلان اسمه لحين عقد مؤتمر الجبهة الأول بمحافظة الإسكندرية، وسوف يتم الإعلان عن موعده خلال الأسبوع الجاري.

واستقرت الجبهة على بعض ملامح قائمتها في الانتخابات، وقررت أيضا فتح الباب لكل الراغبين في الإصلاح للانضمام إلى قائمتها طالما كانت يده لم تتلوث بأي فساد، ولم تمتد إلى أموال المحامين.

جاء ذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية الحالي، وحمدي خليفة، نقيب محامين مصر السابق، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الحالي، وحسن تمام، نقيب غرب الإسكندرية الحالي ومحب مكاوي، نقيب شمال الدقهلية الحالي، وحسن سالم، نائب رئيس الحزب الناصري.

كما حضر منتصر الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، وإبراهيم سعودي، المتحدث باسم الجبهة.

