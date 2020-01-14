مصر | عاجل.. النائب العام يندب الطب الشرعي لتشريح جثمان مصطفى قاسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام يندب الطب الشرعي لتشريح جثمان مصطفى قاسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبد الله محمد، المحكوم عليه بقضية فض إعتصام رابعة العدوية، للوقوف على أسباب وفاته داخل السجن.

كما أمر النائب العام بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة، الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.