شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تعلن تفاصيل اجتماع مفاوضات سد النهضة في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقد الإثنين 13 يناير بوزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة، ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة، تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

أضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، الثلاثاء 14 يناير، على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.