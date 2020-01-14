شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفتتح عيادات تخصصية طوال شهر يناير للكشف عن سوء التغذية بــ10جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان عن افتتاح عيادات طبية متخصصة عامة واقتصادية أمام الجمواطنين، لاستقبالهم يوميا طوال شهر يناير الجارى للكشف عن أمراض سوء التغذية الخاصة بالكبار والأطفال.

وقال المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، إن أسعار الكشف للعيادات العامة بــ 5 جنيهات أما العيادة الاقتصادية بــ 10 جنيهات والعيادة التخصصية بــ 20 جنيها وتضم العيادات نخبة من الأساتذة الكبار فى تخصص التغذية.

ويهدف المعهد القومى للتغذية إلى الارتقاء بالمستوى الصحى التغذوى للمواطنين وخفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة ذات العلاقة بالغذاء وأمن وسلامة الغذاء المتداول والمتناول عن طريق.

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كما يهتم المعهد القومى للتغذية بإجراء البحوث العلمية فى مختلف المجالات ( الطبية والمعملية والغذائية ) وذلك لتحديد المشاكل التغذوية بالإضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية وذلك تبعا للمتطلبات والمشاكل الصحية..

ويستهدف أيضا التشخيص المبكر لأمراض سوء التغذية عن طريق العيادات العامة والتخصصية بالمعهد مع تقديم الخدمات التدريبية والاستشارات ذات العلاقة بالغذاء والتغذية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات ضبط الجودة لبعض الأغذية الخاصة قبل إجازتها للتداول.

كما يعمل معهد التغذية على تنمية الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى الباحثين مع الاهتمام بنشر الوعى الغذائى السليم سواء فى الصحة أو المرض والمساهمة فى إصدار التشريعات بلجان دستور الأغذية المصرية والدولية كأساس لسلامة الأغذية المتداولة فى مصر، بالإضافة إلى التعاون العلمى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى وتبادل الخبرات والمعلومات.