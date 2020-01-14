أخبار × 24 ساعة.. رسميا الكهرباء تطلق التيار فى خط الربط مع السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التضامن: إنقاذ مسن "بلا مأوى" ونقله لدار رعاية بالمنصورة اعرف آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية التعليم: 505476 طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان اللغة الإنجليزية ورقيا وزير التربية والتعليم: نسبة الغش تقلصت بشكل كبير عن السابق وزيرة الصحة: إلحاق أطباء الأزهر ببرنامج التعلم والتدريب بطب هارفارد الصحة: استخراج 900 ألف شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين وزيرة الصحة: فحص مليون و750 ألف طالب بالصف الأول الإعداى للعام الدراسى الحالى معهد التغذية يحذر من تناول الأطفال لـ"وجبة الكومبو".. ويؤكد: مضرة بالصحة شيخ الأزهر: لن نتردد فى تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية الأرصاد: طقس مستقر وارتفاع الحرارة 5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة Advertisements 729 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. اعرف إزاى تقدم انطلاق مباحثات سد النهضة بحضور وزير الخزانة الأمريكية ورئيس البنك الدولى اليوم وزارة الرى تزيل المخالفات على النيل فى 4 محافظات.. اعرف التفاصيل رسميا.. الكهرباء تطلق التيار فى خط الربط مع السودان صور.. وزير الأوقاف يفتتح تطوير وحدة القسطرة بمستشفى الدعاة المركزى: 1.7 مليار دولار تدفق النقد الأجنبى فى 4 أيام.. والدولار بـ15.86 جنيه الحكومة: الدولة تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة لـ90% فى يونيو 2019 السيسى يوجه بمزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجا القوات الجوية تنفذ مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية فى "قادر 2020" البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة مارجرجس عقب تجديدها بعد اعتداءات الإخوان

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