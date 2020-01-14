شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تجدد الاشتباكات فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها نقلتا عن مراسلها تجدد الاشتباكات فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

من ناحية اخرى كانت قد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار فى ليبيا، لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

Advertisements

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل "نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".

وأضافت: "لهذا أهمية قصوى".