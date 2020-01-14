شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية: حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، العاصمة الروسية، موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

ولم تتوصل مشاورات اتفاق شامل بين الطرفين الجيش الوطنى الليبى، ومليشيات فايز السراج، حيث قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبى حميد صافى، إن هناك محادثات أخرى فى موسكو ولكنها قد لا تعقد غداً، وتابع:"لم يتم التوصل لأي اتفاق فى موسكو وهناك توافق فقط على قضية المساعدات الإنسانية"، فيما ضمنت بنود مسودة الاتفاق القائم الآن بالعاصمة الروسية موسكو، من قبل الفرقاء الليبيين، العديد من البنود، للوصول على حل الأزمة، حيث التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة طرابلس، فى إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.

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فيما ذكر موقع العربية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أكد أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة، فيما ذكر وزير الخارجية التركى، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء، فيما دعت مسودة الاتفاق الليبى الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.

وأوضح موقع العربية، أن مصادر أكدت وجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، فيما أكد الجيش الليبي، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.