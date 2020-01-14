شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ركاب إثيوبية تواجه سرب جراد وترغم على العودة.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية من طراز بيونج 737 سربا من الجراد الأسبوع الماضى، حيث اصطدمت بملايين منهم، مما منع الطيارين الرؤية من خلال قمرة القيادة، بينما لم تفلح محاولات الطيارون من التغلب عليها من خلال مسح الزجاج الأمامى، لتضطر إلى الرجوع مرة أخرى إلى أثوبيا بعد أن كانت رحلتها إلى جيبوتى.





وذكر تقرير بموقع"سبوتنيك"، أن الطائرة التى كان تريد الهبوط فى دولة جيبوتى، أجبرت على العودة مرة آخرى إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عندنا دخلت آسراب الجراد داخل المحركات، مما منعها من استكمال رحلتها.

وأضافت تقارير إعلامية، أن الطائرة كانت فى طريقها إلى مدينة داير داوا الإثيوبية، فى رحلة استمرت أكثر من نصف ساعة بقليل، وواجهت الطائرة سربا من الجراد، وهو واحدا من أكثر الأنواع تدميرا للمحاصيل، فى البداية اصطدمت الطائرة بعدد قليل، وقرر الطاقم مواصلة الرحلة، ولكن بعد فترة وجيزة اصطدمت بسرب كبير مما أثر على الطائرة وسطحها الخارجى والمحركات.

تواجه شرق إفريقيا مشكلة خطيرة حيث وجود أسراب الجراد، فبالإضافة إلى مخاطر الطيران، فأنها تشكل تهديدًا للأمن الغذائى، وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن آسراب الجراد التى تشهدها المنطقة هى الأسوأ منذ 25 عامًا.

Advertisements

وتشكل أسراب في شرق إثيوبيا ثم تتحرك في جميع أنحاء المنطقة وتشير الفاو إن أسراب الجراد يمكن أن يشكل عرضها إلى كيلومتر واحد ، وتحتوي على ما يصل إلى 80 مليون من الآفات الصغيرة الجائعة، وولها القدرة على الطيران حتى 130 كيلومترًا في اليوم.