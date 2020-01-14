شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة اليوم" يعرض تسريب للإرهابى محمد ناصر يسب أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، على فضائية "الحياة"، مكالمة مسربة للإعلامى الإخوانى الهارب إلى تركيا محمد ناصر، وهو يسب أيمن نور.

ووصف الإرهابى محمد ناصر، للطرف الآخر فى المحادثه أيمن نور، بأنه رجل مختل عقلياً، ليرد عليه الطرف الآخر بألفاظ نابية عن "نور".

Advertisements

واستنكر الطرف الآخر تصرفات أيمن نور تجاه المتعاملين معه، وأنه أمور قاسية ومتضاربة، وقال :" يا عم ده رجل " خ * .. " ومش طبيعى إيه اللى بيعمله ده، فعلق "ناصر" قائلاً:" لا لا هو فاهم كويس هو بيعمل أيه..بس فشخنا بتصرفاته ".

أكمل الطرفان المكالمة التى أوضحت أن الجلسة الأولى التى تمت مع أيمن نور، كانت فاشلة نظراً لحصول أيمن نور على عشرات الملايين من الدولارات وفى المقابل لا يعطى لهم إلا القليل ويجب أن يتفقا على أمر واحد كونهما فى "مركب واحدة"، وتابع ناصر قائلاً:"القناة بتاخد فلوس كويس أوى أوى ..يعنى أخرهم الـ30 مليون دولار..لكن القناة شوية حرمية ودى حقيقة مش هزار ..فأنت عاوز تاخد دولارات وأن بناخد شوية ..دول ولاد كلب"، فرد عليه الطرف الآخر قائلاً:"أنت عندك حق بس أنا عاوزك تكون لطيف ومتنشفش دماغك معاه فى المعاد بتاع بكرة الساعة 8".

محمد ناصر لم يستطع أن يخفى شخصيته القائمة على بيع أى شئ مقابل الحصول على المال، حيث هدد الطرف الآخر بالقول، :"انا كنت قادر ابيعه على الهواء بالكلمتين اللى قالهم امبارح ..واللى يحصل يحصل".