شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة عراقية تكتشف وفاة شقيقها على الهواء ..اعرف ردود أفعال السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإعلامية العراقية سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم" عبر فضائية دجلة، تقديم برنامجها خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد دقائق من إبلاغها بوفاة أخيها الأكبر اللواء الركن طارق عباس جميل، حيث تقدمت بالاعتذار إلى الجمهور على حالة الحزن التى أصابتها بعد إبلاغها بالخبر قبل دخولها مباشرة إلى الاستديو، وأن حرصا منها وعلى رسالته الإعلامية ستواصل تقديم البرنامج.

وتوجهت الإعلامية سحر عباس، بالاعتذار إلى جمهورها، عن حالة الحزن التى أصالبتها خلال تقديمها الحلقة، عبر برنامجها "القرار لكم" قائلة:"اعتذر على الحزن الواضح على جدا ، ومن أساسيات الإعلام اللى تعلمناها إن مشاعرنا تكون خارج الأستديو".

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وأضافت:"قبل دقائق من وقت البرنامج.. تبلغت بوفاة أخويا الكبير الركن طارق عباس جميل.. لكن التزامنا وحرصا مننا على تقديم الحقيقة مستمرة فى تقديم البرنامج .. وإن شاء الله سوف أكون معكم أول بأول لنقل كل ما هو حقيقى فى البلد".





من جانب آخر، غرد عراقيون بعد موقف المذيعة سحرعباس الرائع، ووصفوا موقفها بالشجاع، حيث قال طه دادود:" كذا هم العراقيون والعراقيات .. يمشون على جراحاتهم وآلامهم واحزانهم من أجل العراق ورغم كل الملمات الإعلامية سحر عباس جميل إنها سحر السياسة العراقية... البقاء في حياتها .. ورحم الله الفقيد أخوها اللواء الركن طارق عباس جميل بواسع رحمته الإعلامية سحر عباس جميل إنها سحر السياسة العراقية ....البقاء في حياتها .. ورحم الله الفقيد أخوها اللواء الركن طارق عباس جميل بواسع رحمته "، وكتب عمر البابلى:"هذه الاعلامية الرائعة سحر عباس جميل هي ابنة الملحن العراقي عباس جميل، صديق العروبة وصديق الموسيقار فريد الاطرش وكذلك ايام الغزالي ، روعة منك استاذنا ومنشور جميل ".