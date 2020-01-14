محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.
وجاء المستشار ناجح موسى؛ خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب الذي تم إنهاء انتدابه للوزارة؛ تلبية لرغبته في عدم الاستمرار بمنصب مساعد أول وزير العدل، والعودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، نائبًا لرئيس محكمة النقض.
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