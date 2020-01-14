أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: هالة زايد سبب هروب الأطباء للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: هالة زايد سبب هروب الأطباء للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائه الشديد من أداء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول حل أزمات القطاع مُتسائلا: "من منا راضي عن أداء الوزيرة؟".

وقال حافظ، في تصريح إاى "الخليج 365"، إن إستراتيجية عمل "زايد" منذ أن أصبحت وزيرة قائمة على تنفيذ المبادرات الرئاسية فقط لا غير، مُؤكدًا أن وزيرة الصحة تنهال عليها طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب بمختلف محافظات الجمهورية بطريقة غير مُتوقعة وهذا يدل على أنها لم تساهم في حل أزمات القطاع، مُشيرًا إلى أن مناقشة البرلمان أول استجواب ضد الوزيرة خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، والمُقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، سيكون مفصليًا، مُذكرًا أن للنواب الحق في التقدم بطلبات سحب الثقة من الوزيرة بعد مناقشة الاستجواب حتى بعد التعديل الوزاري الأخير.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن سياسة عمل وزيرة الصحة خلال الآونة الأخيرة تسببت في هروب الأطباء للخارج، الأمر ترتب عليه تراكم العقبات في منظومة الصحة بمصر.