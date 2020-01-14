أخبار مصر | استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تحرق الكفاءات والخبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تحرق الكفاءات والخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت إليزابيث، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن وزارة الصحة بها العديد من القيادات ذو الكفاءات والخبرات التي تؤهلهم على مساعدة الوزيرة في إيجاد حلول للعقبات التي يواجهها القطاع، إلا أن الوزيرة تقوم بتجريفهم وتقلص من صلاحياتهم في اتخاذ القرارات، مُعربة عن عدم رضاءها لأداء الدكتورة هالة زايد كوزيرة للصحة.
وحول مناقشة البرلمان، أول استجواب ضد الوزيرة خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، والمُقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، أكدت أن تلك الأزمة ليست في منطقة بولاق الدكرور فقط، بل تتواجد في كافة محافظات الجمهورية، مُؤكدة أنه وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان فبعد مناقشة الاستجواب يمكن للأعضاء أن يقترحوا سحب الثقة من الوزيرة بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، وحينها يقوم رئيس البرلمان بعرض طلب الاقتراح علي المجلس.