مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مصرع شاب بأبو النمرس وواقعة قطار مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مصرع شاب بأبو النمرس وواقعة قطار مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

«وقع من القطار».. مصرع شاب في حادث بأبو النمرس

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من القطار، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

«صدمتها سيارة».. إصابة طالبة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

أصيبت طالبة، بالصف الأول الإعدادي، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم سير وذلك أثناء عبورها الطريق بمنطقة ألماظة، بمصر الجديدة، وتم نقلها لمستشفى السويس العام، في حالة خطرة.

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تأجيل محاكمة كيميائي بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 15 يناير.

عاجل.. القبض على ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة داخل قطار مطروح

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 9 طلاب تراشقوا بالحجارة داخل محطة قطار رأس الحكمة بسبب أولوية الجلوس على مقاعد قطار" القاهرة – مطروح".

تجديد حبس نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق في "خلية الأمل"

جددت النيابة العامة، حبس الناشط الفلسطيني رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل".

واتهمت النيابة العامة "شعت" بالإنضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

