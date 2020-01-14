شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يُلزم مراكب الصيد والسياحة بتركيب «GPS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتركيب جهاز تتبع «GPS» بمختلف مراكب الصيد والسياحة العاملة بقطاع المحافظة، لتتمكن جهات البحث والإنقاذ من العثور على أطقم العمل والركاب، حال تعرّضهم لأى مواقف صعبة.

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وقال «حنفى»، إنه تم التنسيق مع الأجهزة المختصة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لتركيب أجهزة التتبع بجميع المراكب، حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين والعاملين والصيادين، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة ستكون متصلة بغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم، في حال الإبلاغ عن أي خطر.

كان حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى في الغردقة، قد طالب وزارة النقل بإلزام مراكب الصيد والسياحة بتركيب «GPS» من خلال إصدار تعليمات لهيئة السلامة البحرية، تُلزم كل السفن البحرية، مهما كان حجمها، بضرورة وضع شريحة لمعرفة موقعها حين تبحر وتحديد مكانها، وكذلك تركيب جهاز «VHF» للاتصال بحرًا، وهو مرتبط بالقمر الصناعى، مشددًا على تذليل العقبات في ترخيص الأجهزة التي تؤمّن تواجد الأفراد في رحلات الصيد والسياحة.

وشهدت الغردقة فقدان 4 أشخاص على متن مركب صيد «إسبيد»، في أثناء رحلة صيد بمنطقة أبورماد جنوبى المدينة، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.