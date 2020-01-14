شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» توصي بإعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية، بما يسمح لها بإنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل.

وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، على رأسها المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزرّاع وقطاع الزراعة، إن الواقع الحالى للتعاونيات يعانى من مشكلات عديدة، خاصة أنه لم يعد لها أي دور، بل وصل الأمر إلى ابتعادها عن دورها الأساسى الخاص بالفلاح، لتمارس أنشطة تجارية أخرى، مثل «بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرائس».