شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة»: فحص مليون و750 ألف طالب بـ«أولى إعدادى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص مليون و750 ألفًا و542 طالبًا بالصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى (2019- 2020) ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس، المنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة» الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع أكتوبر الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيتم إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات لطلاب الأول الإعدادى والعام الأول الجامعى، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

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وأشار إلى أن المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.

ولفت «مجاهد» إلى أن المسح الطبى في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع، ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقى العلاج بالمجان، وأوضح أنه تم مسح 393 ألفًا و883 طالبًا من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسى الحالى ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 325 ألفًا و855 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع أغسطس، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلى مسح 50 ألفًا و28 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة، وذلك بداية من منتصف أكتوبر، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 18 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام أن حملة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل للعام الدراسى 2018 /2019، انتهت من فحص 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبًا بداية من مايو 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت بتنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف، كما أن المبادرة انتهت أيضًا من فحص 3 ملايين و737 ألفًا و577 طالبًا بالمرحلة الثانوية، وتم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهدًا.