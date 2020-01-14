شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بتشريح جثمان نزيل سجن طرة مصطفى قاسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مساء الاثنين، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبدالله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته بمستشفى سجن طرة.
كما طلب النائب العام ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة «قصر العيني»، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
كان المتوفى نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد، لتلقي العلاج هناك، غير أنه فارق الحياة اليوم.
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