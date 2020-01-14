شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: القوات الجوية نفذت اليوم«الفتح الاستراتيجى» خلال المناورة «قادر 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن ما حدث اليوم من قبل القوات الجوية في المناورة «قادر 2020»، يسمى بالفتح الاستراتيجي، وهو نقل قوات أو سرب من الطائرات من موقع لآخر.

وأضاف «فرج» خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفتح الاستراتيجي هو نقل الأفراد ومعداتهم وطاقم الصيانة إلى موقع جديد آخر في أي قاعدة على مستوى الجمهورية.

وتابع مدير الشؤون المعنوية الأسبق، أن القوات الجوية نفذت اليوم إمداد الطائرات بالوقود في الجو، وهو ما يعنى الوصول إلى درجة عالية من الاحترافية.