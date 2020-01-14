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النائب العام يأمر بندب الطب الشرعى لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه بالسجن، مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.

 

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كما أمر بطلب ملفه الطبى وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العينى" ، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

 

وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.

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