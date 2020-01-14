شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لجان لمتابعة المحلات التجارية خلال الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة المحلات التجارية فى الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه ببذل أقصى جهد لإنجاح الأوكازيون.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتباراً من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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ووجه وزير التموين بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات فى الاوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين .

جدير بالذكر أن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ،كان قد طالب المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة إلتزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.