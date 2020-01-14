شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 666 ألف و623 مستفيدا من الضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى 666 ألف و623 شخصا مستفيدًا من المساعدات النقدية "الضمان"، وذلك حتى منتصف ديسمبر الماضى وفقا لأخر تحديث على صفحة الوزارة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الفترة المقبلة سوف يتم دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية لصرف الدعم النقدى للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث أن عدد المستفيدين حاليا من برامج الدعم النقدى بلغ 3 مليون و230 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن حتى الآن، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 170 ألف أسرة جديدة ضمن برامج الدعم النقدى مع مطلع العام الجارى، وذلك للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أن العام المقبل سيتم التركيز فيه على بحث كافة التظلمات الخاصة بأى شخص تم استبعاده من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بهدف حصول كل شخص على حقه، كما أنه سيكون هناك آلية للتظلمات من أجل التيسير على المواطنين ومشاركة المحافظين فى أليات فحص التظلمات، حيث سيتم ميكنة المنظومة بما يضمن عدم وجود أخطاء، علاوة على أنه يتم تدريب العاملين على آلية فحص التظلمات إلكترونيا كما سيكون هناك لجان على المستوى المركزى وأخرى على مستوى المديريات من أجل تذليل أى عقبات والتيسير على المواطنين .

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وأوضحت الوزيرة أن 26% من المستفيدين من الدعم النقدى يتم توجيها لذوى الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للايتام بإجمالى يصل إلى 53.5 من الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية والباقى للأسر الشابة والصغيرة فى العمر ولكنها تحتاج إلى المساعدات نقدية للإنفاق على أبنائها مثل الأسرة التى لديها أبناء فى التعليم وليس لها أى مصدر رزق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للدعم النقدى .