شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: اعتقال ابن الزعيم الإيرانى المعارض مهدى كروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع سحام نيوز ، أن نجل مهدي كروبي ، زعيم الحركة الخضراء المعارضة في إيران اعتقل اليوم الاثنين.وجرى اعتقال حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، للتنحي بسبب أسلوب معالجته لحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد محتجين إيرانيين اليوم الاثنين ، في العاصمة طهران وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط طائرة ركاب الأسبوع الماضي.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من مصداقية اللقطات.

وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات "قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين"، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قُتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا بعضهم طلبة إيرانيون.

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كما أظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت أمس الأحد، أن محتجين أقاموا تجمعات متفرقة فى العاصمة طهران، ومزقوا صورة كبيرة لقائد فيلق القدس قاسم سليمانى.