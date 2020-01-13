شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفات الفنية ترد على استدعاء النواب بسبب «قصص الأطفال الجنسية»: «لسنا جهة اختصاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة.

وقالت «يوسف» خلال مداخلة هاتفية، إن هذه الكتب تبث الكراهية، بما تتضمنه قصص عن الذبح والدم والحروب، وصور مخيفة للحروب الإسلامية، واغتصاب فتيات في قصص لأطفال لا يتجاوز الـ 5 سنوات، بجانب تدريس الجنس للأولاد في سن العاشرة، مستطردة:«نحن في انتظار حضور وزيرة الثقافة».

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فيما قال خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، في مداخلة هاتفية بـ«كل يوم»، إنه لا سلطة له أو رقابة على أي مطبوعات، رغم استدعائه من قبل النواب، مضيفًا :«أنا تحت أمر البرلمان في أي وقت بس إحنا مش جهة اختصاص».

وشهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد شعبان، استياء واسعا من أعضاء اللجنة، بعدما تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع، على قصص متطرفة وعنف وتمييز وجنسية، حسب طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، التي اصطحبت معها الكتب.

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف في اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.