شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني: فكرة إنشاء المتحف الكبير «خطرت في بالي وأنا بتغدى في باريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الفنان فاروق حسني وزير الثقافة والآثار الأسبق، عن المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم، قائلا إن تصور وجود أكبر متحف عالمي في مصر كان خارج حدود العقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدراسات الأولية للمتحف استغرقت 8 سنوات، بعد إعلان الفكرة في 1992.

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وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمتحف وهي المعامل وجاري حاليا العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة، متابعا أنه لم يكن يتخيل تطبيق التصورات عندما كان وزيرا.

ووجه فاروق حسني الشكر للرئيس السيسي لقدرته على استكمال المتحف رغم انشغاله في المشروعات القومية الكبرى، كما وجه شكره للرئيس مبارك لأنه وافق على فكرة المتحف عندما عرضها عليه.

وتابع وزير الآثار الأسبق أن فكرة المتحف جاءت له أثناء تناول الطعام في المعهد العربي في باريس، واستفزه مهندس معماري فرنسي، بسؤال «هتعملوا أيه في المخزن بتاعكم اللي في التحرير؟» فرد عليه حسنى «أيه رأيك هنعمل أكبر متحف في العالم»؟، معلقا «من هنا جاءت الفكرة».