شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان: مشروع المليون ونصف فدان يعتمد بنسبة ١٠٠٪ على المياة الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، الشعب المصري بأن ري أراضي المليون ونصف فدان لن تتأثر مطلقًا بنقص حصة مصر من المياه، حيث أن أغلب مناطق المشروع ستعتمد في زراعتها على المياه الجوفية، كما تم عمل دراسات متطورة على خصائص التربة والأرض التي سيتم زراعتها وتحديد نوعية المحصول الأنسب لها.

وأوضح «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدراسات تؤكد توافر المخزون الجوفي من المياه في جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، كما أعدت وزارة الموارد المائية والري برنامجاً آلياً للتحكم في تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، أنه من المخطط حفر 13 ألفا و225 بئراً جوفية في إطار المشروع القومي لاستصلاح 4ملايين فدان، وأن العدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع 1.5مليون فدان تبلغ 5000 بئر.