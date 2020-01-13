شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدين البحر الأحمر» تطالب بفتح طريق الجلالة- الزعفرانة أمام رحلات التفويج السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر الأجهزة المختصة بفتح طريق الجلالة الزعفرانة الجديد أمام رحلات التفويج السياحي لزيارة اليوم الواحد بين الغردقة والمعالم السياحية بالقاهرة.

وأكدت مذكرة صادرة من النقابة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن طريق الجلالة الزعفرانة من أفضل الطرق التي تم افتتاحها ومصمم على أعلي مستوى ويختصر المسافة بين الغردقة والقاهرة، حيث يوفر نحو ساعة من زمن الرحلة إلا أنه غير مصرح بمرور الحافلات السياحية عليه مما يجبرها على السير بطريق العين السخنة القديم.

وأكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن طريق الزعفرانة العين السخنة الساحلي يحتوي على العشرات من المنحنيات الخطرة وتقع عليه حوادث يومية تهدد سلامة السائحين المشاركين في رحلات اليوم الواحد بين الغردقة والقاهرة، موضحا أن فتح طريق الجلالة الزعفرانة أمام التفويج السياحي سينهي معاناة السائحين والمرشدين من طريق العين السخنة الساحلي وسيوفر من وقت الرحلة.