شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين تفجير مسجد في مدينة كويتا الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة «كويتا» في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة في هذا الحادث الأليم.