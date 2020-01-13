شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام الصين بالإسكندرية: زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جيا لي ينغ، قنصل عام الصين الشعبية بالإسكندرية، إن عدد السائحين الصينين إلى مصر زادوا بنسبة ٣٠% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فيما تجاوزت حجم الاستثمارات الصينية في مصر ٧ مليارات دولار.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في اجتماع استضافته مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمناسبة احتفالات عيد الربيع الصيني، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، الدكتورة هدى الميقاتي نائب مدير مكتبة الإسكندرية، و«هان بينج»، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة الصين لدى القاهرة.

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وأشارت قنصل عام الصين إلى أنه في عام 2019، تحت قيادة رئيسي الدولتين، دخلت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر حقبة جديدة من التطور السريع، وشهدت الثقة السياسية بين الجانبين تزيدا مستمرا، وأصبح التعاون الاقتصادي أقرب وأصبحت التبادلات الثقافية أكثر نشاطا.

وأوضحت «ليينغ» أن عدد السياح الصينيين إلى مصر ارتفع بنسبة أكثر من 30% في السنوات الثلاث الأخيرة، كما باتت الصين أكبر شريك تجاري لمصر بعد أن تجاوز حجم الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار أمريكي، مما خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلا عن وصول ثمار «البرتقال والعنب والتمر والبنجر» المصرية إلى المنازل الصينية.

وأشارت إلى التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي في إنشاء معهد كونفوشيوس أحرز تقدما إيجابيا، موضحة أن جامعة الإسكندرية تعزز التعاون مع جامعة قويتشو في مجال الزراعة والبيانات الضخمة.

وأوضحت قنصل الصين أن التبادلات المحلية تعد جزءا مهما من العلاقات الصينية المصرية، حيث جاء أكثر من 300 طالب صيني إلى الإسكندرية للدراسة، وأقيم المعسكر الصيفي الدولي الصيني المصري في الإسكندرية، لافتة إلى اختلاف أوجه التبادل بين الجانبين في شتى المجالات ومنها نقل ثقافة مهرجان الربيع الصيني وأوركسترا السيمفونية الصينية والسينما الصينية إلى الإسكندرية، فضلا عن قيام مدمرة الصواريخ الصينية «شيان بزيارة ناجحة إلى ميناء الإسكندرية.