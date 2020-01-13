شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الصناعية: لهذه الأسباب انخفض سعر الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعى، أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، والأمر يتوقف على العرض والطلب.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي، خلال مداخلة هاتفية، إنه إذا زاد الطلب على العملية الأجنبيه عن الإيراد فسعر العملة الأجنبية يرتفع، موضحًا أن هناك انخفاض في الطلب عل العملة الأجنبية.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، ومتمثل ذلك في السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمارات غير المباشرة نتيجة الثقة في الاقتصاد المصرى والاستثمار في أذون الخزانة وخلافه، بالإضافة لخروج مدخرات المصريين من العملية الأجنبية.