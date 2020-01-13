شكرا لقرائتكم خبر عن العدل الأمريكية: "أبل" رفضت التعاون فى تحقيقات حادث قاعدة بينساكولا الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة العدل الأمريكية، نتائج التحقيق فى حادثة إطلاق النار فى قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا، وذلك حسبما افادت قناة "الحرة" فى خبر عاجل منذ قليل، وقال وزير العدل الأمريكى وليام بار، إن إطلاق النار فى قاعدة بينساكولا عمل إرهابى، موجهًا الشكر للمملكة العربية السعودية للتعاون الكامل مع إجراءات التحقيق.

وواصل: " لم نتمكن من الوصول إلى محتوى هاتفين من نوع أبل كان يملكهما مطلق النار السعودى، والشركة لم تتعاون فى التحقيق"، داعيا إياها إلى المساعدة فى حماية أوراح الأمريكيين.

Advertisements

فيما قال ديفيد بوديش نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي:" أجرينا تحقيقا مع 500 شخص من زملاء المهاجم السعودي".