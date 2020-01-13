شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا: 400 مليار دولار لحماية وتعزيز الحريات فى كافة أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، إن هناك 400 مليار دولار ستنفق من قبل حلف الناتو لحماية الحريات فى كافة أنحاء العالم، مضيفًا: "نهيب بشركائنا لتعزيز هذه الأهداف التى نسعى لتحقيقها"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى منذ قليل.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أكد على أهمية مناشدة الرئيس دونالد ترامب للناتو بأن يكون الحلف منخرطا بشكل أكبر فى منطقة الشرق الأوسط. وخلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الأمريكى مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اتفق الجانبان على أن الناتو قادر على المساهمة بشكل أكبر فى أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب الدولى، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية يوم الجمعة.

واستنكر الطرفان، عدم الاستقرار الذى يتسبب به العنف الإيرانى فى المنطقة، وأكدا التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولى، بما فى ذلك مشاركة الناتو فى التحالف الدولى لمحاربة داعش، و مهام التدريب فى العراق وأفغانستان.

Advertisements

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعرب، الخميس، عن تأييده لفكرة توسيع حلف شمال الأطلسى ليشمل دولا بالشرق الأوسط وذلك مع سعى بلاده للحد من انتشارها العسكرى عالميا. وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "أعتقد أنه ينبغى توسيع حلف شمال الأطلسى وينبغى أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد".

واقترح ترامب زيادة مشاركة الحلف فى الشرق الأوسط أمس الأربعاء عندما تطرق للضربات التى شنتها إيران على جنود أمريكيين بالعراق ردا على قتل واشنطن القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى.

وقال ترامب إن التنظيم أثار مشكلة دولية ينبغى لدول أخرى التصدى لها مضيفا "يمكننا أن نعود للديار... ونستخدم حلف شمال الأطلسى". وأضاف الرئيس الأمريكى "لقد أطبقنا على داعش وأسدينا لأوروبا معروفا كبيرا".