شكرا لقرائتكم خبر عن "الحلم تحقق".. طريق القاهرة شرم الشيخ الجديد فى 3 ساعات فقط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم جديد يتحقق على أرض مصر، افتتاح طريق شرم الشيخ الجديد ليختصر المسافة إلى مدينة السحر والجمال لحوالي 3 ساعات فقط، ولكن هل ينجح الطريق بالفعل في اختصار الوقت والمسافة والجهد بهذا الشكل، ويصبح طريق شرم الشيخ الجديد من القاهرة رحلة تختصر في 3 ساعات فقط.

هذا هو التحدي الذي قررنا أن نخوضه، وانطلقنا في أول تجربة حقيقية للطريق، لننقل لكم التجربة متكاملة في هذا التقرير.

الطريق الجديد هو أحد بوابات التنمية لسيناء بشكل عام، ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وهو أيضا بوابة واسعة لدعم السياحة المصرية ورفع قوتها، وتقديم مساحة جديدة للسائح ليستمتع بالقاهرة ثم ينتقل بكل سهولة للاستمتاع بشرم الشيخ ومدن سيناء الساحرة.

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انطلقنا إلى الطريق بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي، الذي أصبحت عملية عبوره والتفتيش فيه في غاية السهولة، ومنه إلى عيون موسى ثم رأس صدر التي تنقلك بعد ذلك إلى الطريق الجديد.

يختصر الطريق الجديد لمدينة شرم الشيخ المسافة من 540 كيلو متر، إلى 342 كيلو متر، كما يختصر خطورة الرحلة بتوفير حارات واسعة، ومخرات للسيول وخدمات، ورحلة ممتعة وآمن بالكامل.

الطريق به 7 محطات بنزين واستراحات على كل جانب بإجمالي 14 بنزينة واستراحة، انتهي منها اثنين في كل جانب حتى الآن بإجمالي 4، والباقي يتم استكماله بسرعة غير مسبوقة، ولكن حتى الآن تعتبر القيادة على الطريق رحلة بلا أي مشاكل، خاصة وأن الطريق الجديد إجمالي طوله 350 كيلو متر، ولهذا وجود 2 بنزينة واستراحة في كل جانب كافي للغاية حتى الآن.

نقطة أخرى هامة هي أن القيادة على الطريق في المساء آمنة للغاية، نظرا لتوافر عواكس الإضاءة وجودتها وتمهيد الطريق ما يجعل القيادة على الطريق رحلة آمنة وممتعة وموفرة للجهد والوقت.