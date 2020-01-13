شيخ الأزهر يتوجه لعمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أرض الوطن، مساء اليوم، متوجها إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر.
ورحل السلطان قابوس سلطان عُمان، الذي وفاته المنية مساء الجمعة الماضية عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حكيمة حافلة بالعطاء كان خلالها قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار.
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