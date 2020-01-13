"حبس مجدي عبدالغني وحقيقة اختفاء فتاة المطرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع شاب سقط من قطار بأبو النمرس

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين؛ إثر سقوطه من قطار بمركز أبو النمرس.

تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمحطة منيل شيحة بدائرة المركز.

بعد حملة الفيسبوك.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل واقعة اختفاء فتاة المطرية، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة موسعة على فيسبوك للعثور عليها.

تتزعمهم سيدة فلسطينية.. حبس 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية

أمرت النيابة العامة، بحبس شبكة دولية مكونة من 8 أفراد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهمين لإتجارهم في الأعضاء البشرية بقيادة سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية.

"كان بيديني 20 جنيه".. بنت الـ19 سنة قتلت عشيقها المُسن بسكين ومزقته بثانية

اعترافات مثيرة أدلت بها فتاة أمام رجال التحقيق؛ لاتهامها بقتل مُسن كانت تتردد على مسكنه بمحل إقامتها في منطقة الجيزة.

وقالت المتهمة "إسراء" 19 سنة، إن المجني عليه (62 سنة) استدرجها إلى منزله القريب من مسكنها بحجة مساعدته أو شراء بعض مستلزمات البيت قبل أن تنشأ بينهما علاقة عاطفية.

في قضية ميراث أقاربه.. الجنح تقضي بحبس مجدي عبدالغني سنة

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الاثنين، بمعاقبة مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين، بالحبس سنة غيابيًا، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.

خطفوا مواطنًا مقابل فدية.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لـ15 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، نظر محاكمة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، متهم بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة، لجلسة 15 يناير؛ لمرافعة الدفاع.

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المتهمون هم: "سعود ع.، غازي ا.، محمد إ.، خالد ع.، خالد أ.، فريج ع.، يوسف ف.، وسالم. س".

"ما سبنيش في حالي".. اعترافات فتاة متهمة بقتل جارها بـ17 طعنة في الجيزة

أدلت المتهمة بقتل سائق داخل منزله بـ17 طعنة في أنحاء جسده، باعترافات تفصيلية أمام نيابة قسم الجيزة، التي استمرت قرابة 9 ساعات متواصلة، وانتهت بقرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة، إنها تعرفت على جارها (المجني عليه)، منذ عدة أشهر، مشيرةً إلى أنهما تقابلا عدة مرات وخلالها أوهمها برغبته في الزواج منها، وطلب مقابلتها في شقته التي تقع بالجهة المقابلة لعقارها.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنقيبه عن الآثار بالواحات

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تنقيبه عن الآثار خلسة أسفل منزل بمركز الواحات البحرية.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة عامل داخل حفرة بمنزل بدائرة مرك الواحات البحرية.

الأربعاء.. استكمال مرافعة الدفاع في قضية "حادث محطة مصر"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، لجلسة 15 يناير المقبل، لاستكمال المرافعة عن المتهم السابع.

لا تزال عذراء.. مفاجآت في مقتل مُسن على يد فتاة بـ17 طعنة بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، عن مفاجآت في مقتل سائق ستيني على يد فتاة.

البداية تعود إلى تلقي العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بدائرة القسم.

بعد 8 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الدخيلة

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بالدخيلة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام 3 أشخاص (عاطلان، سائق - "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة "السائق" مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة مكاناً لمزاولة نشاطهم الاجرامي .

بتعاملات 150 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لغسيل الأموال بمطروح

نجحت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط 8 متهمين بمحافظة مطروح، قامـوا بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.