مداهمة مصنع أدوات مائدة يعيد تدوير مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

داهم ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مصنعا لإنتاج أدوات المائدة وعبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي في الجيزة.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، مفادها قيام تاجر بلاستيك "36 سنة" يمتلك مصنعا بدون ترخيص بمركز أوسيم، بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة، واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة، الأمر الذي يشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة للمواطنين، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ولجنة فنية مشكلة من مسؤولي وزارتي الصحة والسكان والبيئة.

أمكن ضبط عاملين اثنين وخط إنتاج كامل، وكميات كبيرة من المواد الخام ومنتج نهائى وكمية من الأجولة الفارغة. واعرتف العاملان بصحة ما توصلت إليه التحريات، ونفوا وجود ثمة تراخيص أو تصاريح لعمل المصنع.

تم التحفظ على المضبوطات، وأوصى أعضاء اللجنة الفنية المرافقة للحملة بسرعة التخلص منها بحرقها في إحدى المحارق المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة.