بسبب أولوية الجلوس.. 9 طلاب يتراشقون بالحجارة بمحطة قطار رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، اليوم الإثنين، القبض على 9 طلاب تراشقوا بالحجارة داخل محطة قطار رأس الحكمة؛ بسبب أولوية الجلوس على مقاعد قطار "القاهرة – مطروح".

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار "القاهرة - مطروح" أنه حال دخول القطار محطة سكك حديد رأس الحكمة دائرة قسم شرطة مطروح حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين 9 طلاب؛ بسبب أولوية الجلوس على المقاعد دون إصابات.

تبين بالفحص بمعرفة مفتشى قطاع الأمن العام أن طرف المشاجرة الأول 5 طلاب أعمارهم "15 – 16 – 17 سنة"، وطرف ثانى 4 طلاب "16 سنة"، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة رأس الحكمة مطروح، وتراشقوا بالحجارة عقب نزولهم من القطار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.