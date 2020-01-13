مصر | عاجل .. القبض على ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة داخل قطار مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. القبض على ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة داخل قطار مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 9 طلاب تراشقوا بالحجارة داخل محطة قطار رأس الحكمة بسبب أولوية الجلوس على مقاعد قطار" القاهرة – مطروح".

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار" القاهرة - مطروح" بأنه حال دخول القطار محطة سكك حديد رأس الحكمة دائرة قسم شرطة مطروح بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين 9 من الطلبة بسبب أولوية الجلوس على المقاعد "دون حدوث ثمة إصابات".

وتبين بالفحص بمعرفة مفتشي قطاع الأمن العام، بأن طرفي المشاجرة الطرف الأول 5 طلاب أعمار"15 – 16 – 17 سنة"، وطرف ثاني 4 طلاب أعمار 16 سنة، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة رأس الحكمة مطروح، قاموا على إثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة رأس الحكمة.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.