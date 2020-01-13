مصر | «كان بيركب القطار».. إصابة مسن في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كان بيركب القطار».. إصابة مسن في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب مسن، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من القطار بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغًا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بإصابة مسن إثر سقوطه على شريط السكة الحديد بالمركز.

وتوصلت تحريات الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، إلى أنه حال ركوب المسن القطار، انزلقت قدماه، بين رصيف المحطة والقطار، ما تسبب في إصابته، وجري نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.