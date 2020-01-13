مصر | 8 مرشحين في الانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مرشحين في الانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجان تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا، 8 طلبات للترشح على المقعد الشاغر لخلوه لوفاه العضو عن هذه الدائرة.



وقد تلقت محكمة القضاء الإداري حتى الأن التابعة لهذه الدائرة، طعنين انتخابين على استبعاد مرشحين اثنين، وتم قبول هذين الطعنين، ليصبح عدد المرشحين 8 مرشحين بعد قبول الطعنين.



والمرشحون الثمانية هم كل من، "عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد، وعلي أحمد فرغلي، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد".



وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة، قد انتهت يوم الأربعاء الماضي.



وأكد "الشريف" أنه تستمر فى الفصل الطعون الانتخابية لمدة 5 أيام تنتهى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.

