مصر | 5 مرشحين بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مرشحين بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجان تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الإنتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، 5 طلبات للترشح على المقعد الشاغر لخلوه لوفاه العضو عن هذه الدائرة.



ولم تتلق محكمة القضاء الإداري حتى الأن التابعة لهذه الدائرة أي طعون انتخابية على أيا من المرشحين.



والمرشحون الخمس هم كل من، "رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر".



وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى لتلقى أوراق وطلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة، قد انتهت يوم الأربعاء الماضي.



وأكد "الشريف" أنه تستمر فى الفصل الطعون الانتخابية لمدة 5 أيام تنتهى يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير.

