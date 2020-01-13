أخبار مصر | وفاة السلطان قابوس.. شيخ الأزهر يتوجه لعمان لتقديم واجب العزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السلطان قابوس.. شيخ الأزهر يتوجه لعمان لتقديم واجب العزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أرض الوطن، مساء اليوم، متوجها إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ورافق فضيلته وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف.



ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عُمان، الذي وفاته المنية مساء الجمعة الماضية عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حكيمة حافلة بالعطاء كان خلالها قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار.