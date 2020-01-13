أخبار مصر | «عمال مصر» يفتحون النار على تعديل قانون قطاع الأعمال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «عمال مصر» يفتحون النار على تعديل قانون قطاع الأعمال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغضب داخل الوسط العمالي، بسبب تعديل بعض مواد قانون قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 91، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب من أجل مناقشته.

ويحتج العديد من العمال وأعضاء اللجان النقابية ورؤساء النقابات العامة، على بعض مواد قانون وأبرزهم المادة 5 التي تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة، ويطالبون بتعديلها ليكون العزل مسبب.

وتشكل المادة 38 خطر كبير على العمال، قد تسبب في تشريد ملايين العمال، خاصة بأنهم الذرع الحصين للصناعة المصرية، وتقتضي المادة بأن يتم تصفية الشركة في حالة وصول خسائرها لنصف رأس المال.

وعقدت نقابتي العاملين بالصناعات الهندسية، والعاملين بالكيماويات، مؤتمرًا عماليًا ظهر اليوم الإثنين، لإعلان رفضهم عن بعض القوانين بالتعديلات الجديدة، مؤكدين أنها تؤثر بالسلب على العمال وشركات القطاع العام.

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بدوره قال أمين سر الدين أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بإحدى شركات الأدوية: "دورنا أننا نوعي العمال ونكون الظهر القوى لهم وقت الشدائد ونحن من ندافع عن حقوقهم". وأكد سر الدين في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أـن القانون الجديد أزمة تواجه الوسط العمالي، وتضر جميع العمالين بالمنشآت، قائلا: "العامل ميقدرش يعمل في حالة تصفية الشركة"، متسائلًا ليه دايمًا أصحاب الأعمال والعلاوات منسيين؟، مضيفًا: «من المفترض أن يكون قانون العمل الجديد بشأن تعديلاته تحمي العمال وحقوقهم".