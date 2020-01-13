أخبار مصر | «عمال مصر» يفتحون النار على تعديل قانون قطاع الأعمال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «عمال مصر» يفتحون النار على تعديل قانون قطاع الأعمال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحتج العديد من العمال وأعضاء اللجان النقابية ورؤساء النقابات العامة، على بعض مواد قانون وأبرزهم المادة 5 التي تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة، ويطالبون بتعديلها ليكون العزل مسبب.
وتشكل المادة 38 خطر كبير على العمال، قد تسبب في تشريد ملايين العمال، خاصة بأنهم الذرع الحصين للصناعة المصرية، وتقتضي المادة بأن يتم تصفية الشركة في حالة وصول خسائرها لنصف رأس المال.
وعقدت نقابتي العاملين بالصناعات الهندسية، والعاملين بالكيماويات، مؤتمرًا عماليًا ظهر اليوم الإثنين، لإعلان رفضهم عن بعض القوانين بالتعديلات الجديدة، مؤكدين أنها تؤثر بالسلب على العمال وشركات القطاع العام.
وأكد سر الدين في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أـن القانون الجديد أزمة تواجه الوسط العمالي، وتضر جميع العمالين بالمنشآت، قائلا: "العامل ميقدرش يعمل في حالة تصفية الشركة"، متسائلًا ليه دايمًا أصحاب الأعمال والعلاوات منسيين؟، مضيفًا: «من المفترض أن يكون قانون العمل الجديد بشأن تعديلاته تحمي العمال وحقوقهم".
وتابع أحمد راجي عضو اللجنة النقابية بشركة النيل للأدوية، أن تعديلات القانون لا تتم بين يوم وليلة، ومن المفترض أن يتجهوا لتطوير الصناعة والشركات وصرف المرتبات الخاصة بالعمال، ولا يسعوا لهدمهم وتشريدهم في الشوارع.
ورفض سيد رشاد عضو باتحاد العاملين بالحديد والصلب، التعديلات المقترحة من جانب وزارة قطاع الأعمال لتعديل بعض القوانين، واصفًا المادة 38 التي تنص على تصفية الشركة في حالة وصول خسائر الشركة لنصف رأس المال، بأنها كارثية، قائلًا: "دا رد الجميل للعامل المصري وشركاته".
وفي ذات السياق، شدد محمود رشاد عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للكيماويات، على عدم المساس بالقوانين التي تمس العمال، منوهًا بأن المادة الثالثة في التعديل الجديد تدمر الشركات والعمال.