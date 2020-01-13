أخبار مصر | السيسى يوجه باستمرار جهود تحديث منظومة النقل بشكل شامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يوجه باستمرار جهود تحديث منظومة النقل بشكل شامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق، ومشروعات تطوير الموانئ.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسى باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وعرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً الخطط المستقبلية لتحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة.

Advertisements

كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائى الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا تطوير الهيئة القومية للأنفاق في ضوء حجم الأعمال المتزايد بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً في محافظات الصعيد التي تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور رئيسية على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية.