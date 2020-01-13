أخبار مصر | التعليم: لن نتحول لوزارة بوليسية تتعقب الغشاشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: لن نتحول لوزارة بوليسية تتعقب الغشاشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد تسريب "مهول" فى الإمتحانات، مضيفا خلال تصريح له على جروب "معًا نستطيع":" لنكف عن تصدير صورة سلبية طول الوقت.. أننا نبذل ما نستطيع ول اتحاسب الوزارة على آفة مجتمعية يجب على الجميع إصلاحها في تربية الأبناء والإعلام والمجتمع ككل".

وأضاف الوزير: "لقد فعلت الوزارة الكثير من أسئلة جديدة وبنية تحتية حول الجمهورية وإمتحانات إلكترونية لأكثر من 500000 طالب، هذا إنجاز في حد ذاته ونرقب بكل دقة مستوى الطالب لأن هذا هو الهدف".

وتابع: "من يريد الدرجات عن طريق الغش ويرفض مساعدتنا لتعليمه فهذا قراره ويتحمل مسئولية مع من يساعده علي ذلك ولكننا لن نتحول إلى وزارة بوليسية تتعقب الغشاشين لأن عملنا هو توفير أفضل خدمة تعليمية ممكن لمن اراد أن يتعلم".

وأكد الوزير: "الأهم هو التركيز على تطوير مهارات الطلاب في ضوء نظام التقييم الجديد وقياس قدرتهم على الفهم والتحليل وعدم اختزال التطوير في البنية التحتية وأخلاقيات الغش.. النجاح لدينا هو إرتفاع مستوى الطلاب في النهاية أما البنية التحتية والتكنولوجيا فكلها وسائل مساعدة".

