أخبار مصر | «استجواب وزيرة الصحة».. برلماني: سحب الثقة في حالة وجود فساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «استجواب وزيرة الصحة».. برلماني: سحب الثقة في حالة وجود فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة بسبب ما تشهده مستشفى بولاق الدكرور من تهالك، قائلا: "أتوقع بأن الموضوع سينتهي وديًا، من خلال اعتماد مبلغ مالي مخصص لتطوير المستشفى".

وتابع "الشيخ" في تصريح خاص لـ"بوابة الخليج 365": "الوزيرة مظنش أنها هتمشي ولا الاستجواب هيسحب الثقة، والموضوع سيمر بسلام"، مشيرًا إلى أن سحب الثقة يتم في حالة وجود فساد أو التستر عليه، موضحًا أن المستشفى متهالكة منذ فترة طويلة منذ عهد الوزراء السابقين نتيجة عدم وجود خطة واضحة لتطوير المستشفيات.

