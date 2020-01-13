أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد ورش صيانة الجرارات والعربات المكيفة

قام المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتفقد مواقع العمل لورش العربات المكيفة (الإسباني والفرنساوى) وورش الجرارات بورش فرز القاهرة.

وأكد رسلان على ضرورة تنفيذ إجراءات الصيانة أثناء مراحل عمرة ودورى والصيانة اليومية للعربات وكذا دورى وتجهيز الجرارات بما يتفق مع شروط أمن وسلامة مسير القطارات.

وفي هذا الجانب تم استكمال الجولة بالمرور علي ورش الإشارات بفرز القاهرة والتي تختص بتصنيع اعمال هندسة الإشارات بالهيئة حيث تابع معدل إنتاج الورشة من أعمال ارتباط البلوكات والتحويلات والسيمافورات الميكانيكية، مؤكدا على زيادة تلك المعدلات خلال المرحلة القادمة كما تفقد أعمال تطوير الورشة وحث الشركة المنفذة على الالتزام بالجدول الزمنى لأعمال تطوير الورشة.

وخلال مرور رئيس الهيئة علي ورشة العباسية والتي تختص بتصنيع مفاتيح السكك والتقاطعات والقضبان والتي تخدم أعمال مشروعات تجديدات السكك التي تقوم بها الهيئة وشركة المترو، أكد على ضرورة زيادة معدل إنتاج أبر مفاتيح هندسة السكة والتي تقوم بها الورشة المطورة بالورشة وذلك لمواجهة متطلبات أعمال مشروعات كهربة الإشارات بالخطوط الرئيسية بالهيئة كما تفقد مراحل تطوير عنابر الورشة القديمة والتي تم نهو حوالى 80% منها بمعرفة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وفى نهاية الجولة، أثنى رسلان على مجهودات وأداء العاملين بالسكة الحديد وفقا لخطة تطوير وبرامج أعمال السكة الحديد والتي تعد من أهم أولويات القيادة السياسية وطالب العاملين ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل.