شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة بـ500 مليون دولار.. «دراجون أويل» تستحوذ على حصة «B.B» في خليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صفقة استحواذ «دراجون أويل» على حصة شركة «بى بى» البريطانية في مناطق امتياز شركة جابكو بخليج السويس في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، مؤشرًا على نجاح صناعة البترول والغاز كعامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر.

وأضاف «الملا»، خلال احتفال الشركة مساء الأحد، بالصفقة على اهتمام الشركات الإماراتية بضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول والغاز حتى صارت الإمارات في المركز الأول عربياً ودولياً من حيث الاستثمار الاجنبى المباشر، في مصر خلال عام 2019 بقيمة حوالى 6.3 مليار دولار.

وذكر أن استحواذ الشركة الإماراتية على حصة بى بى مناطق جابكو البترولية في خليج السويس يمثل انطلاقة جديدة لها في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى بخليج السويس، مشيرا أن هذا الاستحواذ له أهميته وتأثيره الإيجابي على شركة جابكو ومعدلات إنتاجها البترولي، حيث يمثل انطلاقة للشركة حيث تنتج حالياً نحو 60 ألف برميل يومياً من 11 منطقة بخليج السويس، كما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل في تاريخ جابكو في مجال البحث والتنمية.