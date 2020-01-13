شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يزور العربات المكيفة والجرارات بـ«ورش فرز القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الاثنين، مواقع العمل لورش العربات المكيفة (الإسباني والفرنساوي) وورش الجرارات بورش فرز القاهرة.

وأكد «رسلان» على ضرورة تنفيذ إجراءات الصيانة أثناء مراحل عمرة ودورى والصيانة اليومية للعربات، وكذا دورى وتجهيز الجرارات بما يتفق مع شروط أمن وسلامة مسير القطارات واستكمل المرور لمراجعة إجراءات تطوير ورش العربات الإسباني والجرارات وإنشاء سقايف جديدة لهذه الورش.

وطالب بعقد اجتماعات مستمرة بين الشركة المنفذة (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل) ومسئولي قطاعات (الصيانة والخدمات المشتركة والبنية الأساسية) لتنفيذ المشروع وفقًا للمخطط الزمنى للمشروع.

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ووجّه رئيس الهيئة بضرورة إجراء الصيانة اليدوية بسكك حوش ورش الفرز وعمل جدول زمنى بمعرفة إدارة هندسة السكة بمنطقة القاهرة لنهو الملاحظات بسكك الورش.

وفي هذا الجانب جرى استكمال الجولة بالمرور على ورش الإشارات بفرز القاهرة، والتي تختص بتصنيع أعمال هندسة الإشارات بالهيئة حيث تابع معدل إنتاج الورشة من أعمال ارتباط البلوكات والتحويلات والسيمافورات الميكانيكية.

وأكد على زيادة تلك المعدلات خلال المرحلة القادمة، كما تفقد أعمال تطوير الورشة وحث الشركة المنفذة على الالتزام بالجدول الزمنى لأعمال تطوير الورشة.

وخلال مرور رئيس الهيئة على ورشة العباسية، التي تختص بتصنيع مفاتيح السكك والتقاطعات والقضبان وتخدم أعمال مشروعات تجديدات السكك التي تقوم بها الهيئة وشركة المترو، أكد على ضرورة زيادة معدل إنتاج أبر مفاتيح هندسة السكة التي تقوم بها الورشة المطورة بالورشة، لمواجهة متطلبات أعمال مشروعات كهربة الإشارات بالخطوط الرئيسية بالهيئة.